Коли Україна повернеться до переговорного процесу з Росією

Європа відмовляється від російської нафти, а згодом, очевидно, диверсифікує й газ – це близько половини ВВП Росії. Грошей точно буде менше. Але навіщо в зоні-таборі гроші взагалі?

"Усе йде за планом"?

Російська економіка повертається до 90-х: у дефіциті не лише автозапчастини, а й чайні пакетики. Але ж таке круте "імпортозаміщення"… Понад 32 000 російських "солдатів" уже загинули, поранених іще більше. Втрачено тисячі одиниць техніки. Але ж "баби ще народять".

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І все це заради того, щоб на четвертий місяць війни замість "взяття Києва" чи Харкова пояснювати своїм z-глядачам, де розташоване місто Попасна й чому його взяття – це велика перемога.

Що ж, відповідаючи суб'єкту Пєскову: сподіваюся, у Москві зможуть знайти в собі сили "реально оцінити стан справ", порівняти свої "успіхи" зі знаменитим "усе йде за планом", припинити вогонь, відвести війська та закінчити ґвалтувати свої пропагандистські "глибокі горлянки".

Нема дурних

Сьогоднішні нескінченні пропозиції перемовин з боку Російської Федерації – це не більш ніж спроба обманути світ: створити враження готовності до діалогу, а потім встромити ножа в спину. Засісти на тимчасово окупованих територіях під тимчасовим перемир'ям, облаштувати опорні пункти, накопичити резерви та відновити наступальний потенціал.

Але навіщо так істерично демонструвати цей інфантилізм? Україна обов'язково повернеться до переговорного процесу. Тільки у правильний момент і з сильною переговорною позицією.

Тоді, коли Кремль почне тверезо дивитися на речі й перестане п'яніти від власної пропаганди.

Скільки і якої зброї треба для перемоги України – дивіться відео: