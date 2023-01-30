Коли Україна розраховує стати повноцінним членом ЄС: прем'єр поділився амбітним планом

Україна має дуже амбітний план. Так, наша держава планує стати повноцінним членом Європейського Союзу упродовж наступних двох років.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, вже цього року можуть відбутися попередні переговори до вступу нашої країни в ЄС.

Україна планує стати повноцінним членом ЄС

У нас вельми амбітний план щодо приєднання до Європейського союзу протягом найближчих двох років. І тому ми сподіваємося, що цього року, 2023-го, у нас вже можуть пройти попередні переговори,

– розповів Шмигаль.

За словами міністра, також Україна очікує "суттєвого кроку вперед" на майбутньому саміті. Це стосується таких питань:

угода про безвізовий режим для промислових товарів,

призупинення дії мита на український експорт ще на рік,

"активний прогрес" у приєднанні до схеми платежів SEPA (Єдина зона платежів у євро) та включенні України до зони мобільного роумінгу ЄС.

До речі, деякі країни кажуть, Україна має відповідати певним критеріям для вступу в ЄС.

"Очікування у Києві досить високі, але необхідно виконати всі умови, які поставила комісія. Це процес, що ґрунтується на заслугах", – наголосив один з високопосадовців ЄС.