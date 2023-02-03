Чи реальний вступ України в ЄС у найближчих 2 роки: у Єврораді висловили позицію щодо цього

Українська влада декларує, що наша держава може стати членом Європейського Союзу уже в найближчих декілька років. Глава Євроради висловив свою думку щодо того, чи це можливо. Також прем'єр Шмигаль наголосив, що ми очікуємо сигналів від партнерів стосовно початку перемовин про членство.

Уже немає сумнівів у тому, що коли Україна переможе, вона одразу стане частиною і ЄС, і НАТО. Водночас президент Європейської Ради Шарль Мішель сказав, чи може це статися у найближчих два роки.

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Україна на шляху реформування

За словами Шарля Мішеля, наша держава зараз проходить важливий шлях реформ та неодмінно вступить в ЄС. Можливо, це станеться навіть у найближчих 2 роки.

Я не кажу, що це нереально (вступ України в ЄС у найближчих два роки – 24 Канал). Якщо з українського боку буде сильна політична воля до прискорення, якщо буде впевненість, яку я відчуваю, для того, щоб впроваджувати необхідні реформи, це можливо прискорити,

– констатував високопосадовець.

Окрім того, він згадав ініціативу щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Як він зазначив, цю процедуру Києву вдалось пройти набагато скоріше, аніж це зазвичай відбувається. Власне, наша держава отримала статус кандидата на членство в ЄС, попри заяви певних "песимістичних" чиновників.

Прем'єр робив заяву щодо членства в найближчих 2 роки

Зауважимо, що саме Прем'єр Міністр України Денис Шмигаль робив заяву стосовно двох років переговорів про вступ в ЄС. Він наголосив, як повідомляє "Європейська правда", що Україна не чекає автоматизму у питанні вступу.

Коли я говорю про два роки, то йдеться про те, що ми докладемо всіх зусиль, аби покласти ЄС на стіл звіт про те, що ми готові. Але ми свідомі того, після цього схвалення рішення забере час. Але ми хочем завершити свою частину роботи якнайшвидше,

– зазначив він.

Окрім того, глава уряду заакцентував, що Україна має усвідомлення того, що вступ нашої держави в Альянс мають ухвалити теперішніх 27 членів ЄС. Цей процес буде сповнений дискусіями – на нього потрібен час.

"Очікуємо сигнал щодо початку переговорів"

Важливо, що 2 лютого відбулась спільна консультація Уряду України та Європейської комісії щодо питання членства в ЄС. Під час неї Шмигаль наголосив, що Київ очікує потужний політичний сигнал щодо переговорів від партнерів. Він буде стартом процесу вступу України в ЄС.

Ми очікуємо що весною цього року (2022 року – 24 Канал), що Європейська комісія надасть Україні формальну оцінку прогресу виконання Україною семи рекомендацій разом з додатковими пропозиціями, за умови виконання яких Єврокомісія може рекомендувати Європейській раді розпочати переговори з Україною наприкінці 2023 року,

– зазначив прем'єр.

Нагадаємо, що ще в січні Шмигаль говорив про те, що Україна закінчує виконання 7 рекомендацій, які дозволять запустити процес набуття нашою державою членства. Тоді він також зазначив, що обсяг роботи, яку повинна виконати та вже виконала наша держава, – колосальний.