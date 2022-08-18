Навіть Шольц визнає право України відбити Крим: що буде на Кримській платформі

Риторика канцлера Німеччини Олафа Шольца і його бажання взяти участь у Кримській платформі означають, що він не проти деокупації Криму військовим шляхом. З минулого року відбулася повна трансформація поглядів щодо майбутнього звільнення півострова.

Учасниками Кримської платформи цього року будуть ті союзники України, які підтримують деокупацію півострова військовим шляхом. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Мовчазна згода Шольца

Експерт вважає, що Німеччина фактично погодилася зі зміною умов деокупації з перемовного до військового варіанту.

"На запитання про те, чи може Україна за допомогою німецького озброєння займатися звільненням Криму, Шольц фактично не відповів нічого. Він не сказав слово "Крим", але сказав, що Україна має відновити територіальну цілісність", – зазначив співрозмовник.

З його слів, німецький канцлер тим самим не сказав, що ФРН просила не доводити ситуацію до ескалації й стріляти по Криму.

Це означає, що навіть Шольц, який на Заході є символом поміркованості та бажання хоч якось домовлятися з росією уже розуміє та визнає право України військовим шляхом повернути собі Крим. І ось тому він погоджується брати участь у Кримській платформі,

– вважає політтехнолог.

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Значення Кримської платформи змінилося

На думку Шейтельмана, на сьогодні цілком достатньо лише факту існування Кримської платформи.

"Нам не важливо, що там буде сказано. Зараз вона проходитиме вдруге. Коли вона проходила вперше – це був символічний жест на тлі того, що всі говорили між собою, як повертати Крим. Сьогодні ми знаємо як. Сьогодні ми не просто знаємо як, ми це робимо: ми бомбимо військові об'єкти Росії в окупованому Криму, і весь світ нас у цьому підтримує", – зауважив експерт.

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На його думку, наразі ані США, ані Німеччина не заперечують проти таких дій України.

Це символічний захід, але з зовсім іншою символікою, ніж рік тому. Це означатиме, що Україна тиждень тому фізично розпочала війну за Крим. І хто буде на цій платформі – це наші союзники у цій війні,

– додав співрозмовник.

Він констатує, що за рік відбулася повна трансформація ставлення до деокупації Криму, позаяк спочатку йшлося лише про "безглузді та безплідні переговори з росією про Крим".

Кримська платформа: що про неї відомо

Кримська платформа – це ініційований Україною новий міжнародний консультаційно-координаційний формат.

Платформа спрямована на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим загрозам, що зростають, посилення міжнародного тиску на Кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні мирним шляхом.

24 серпня 2021 року на установчому саміті Кримської платформи зібралися представники 47 країн та організацій. У МЗС заявили, що Кримська платформа стала поразкою для росії.

На зустрічі були присутні всі країни-члени НАТО, ЄС та G7, проте жодної з Африки чи Південної Америки. Організація Об'єднаних Націй також не направила представника. Як наслідок, ця подія стала найбільшим заходом, організованим Україною.

У січні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін готовий стати одним зі співлідерів Кримської платформи.

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