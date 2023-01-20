Коли в Україні будуть снігопади: обнадійливий прогноз синоптиків

Цьогоріч погода у січні дивує українців своїм аномальним теплом. У багатьох містах навіть фіксуюють температурні рекорди.

Коли ж чекати снігопаду, ексклюзивно в коментарі 24 Каналу розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

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Наприкінці січня можуть повернутися морози та сніг

Синоптик зазначила, що найближчій перспективі на території України буде тепло. Втім, вже наприкінці місяця можуть повернутися морози та сніг.

Зокрема, з 26 січня, ймовірно, вночі вже буде 2 – 7 градусів морозу. Подекуди під час прояснень до -10 градусів. Натомість вдень близько нуля.

Сніг можливий на 29 –31 січня та 1 лютого,

– зазначила Голеня.

Водночас додала, що справджуваність таких прогнозів наразі становить близько 60%.