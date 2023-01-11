Коли в Україні минуть морози і нарешті потепліє: обнадійливий прогноз синоптиків

11 січня 2023, 08:00
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Джерело:

Укргідрометцентр

Вже наприкінці цього тижня на всій території нашої держави зміниться погода. Морози відійдуть і знову повернеться тепло. Навіть вночі стовпчик термометра лише на кілька градусів опуститься нижче нуля.

Коли в Україні минуть морози

У середу, 11 січня, в Україні ще лютуватиме холодна погода: на північному сході вночі буде до -17 градусів, вдень –  до -9. Найхолодніше буде на Харківщині, Сумщині. Також морози докучатимуть і нашим військовим та цивільним у Донецькій, Луганській та Запорізьких областях.

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На щастя, холодна погода надовго не затримається. Уже з 12 січня в Україну поступово повернеться тепло.

Спочатку температура повітря вночі підійметься до -10, а вже на вихідних, 14 – 15 січня, підскочить до +1 градуса. Потепління відчують українці у всіх регіонах.

Вихідні здивують весняним теплом

Синоптики обнадіюють, що вже у суботу та неділю здебільшого на всій території нашої держави як вдень, так і вночі пануватиме плюсова температура.

"Найспекотніше" буде на Півдні. Зокрема, на території тимчасово окупованого Криму вдень прогнозують навіть до +9 градусів. В Одесі, Херсоні та Миколаєві буде до 6 – 7 градусів тепла.

Прогноз погоди на 14 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Тим часом жителям західних областей, ймовірно, знадобляться гумові чобітки та парасольки. На вихідних трохи дощитиме, ба більше, місцями можливий мокрий сніг. Однак стовпчик термометра навіть вночі сягатиме від 1 до 4 градусів тепла.

Зауважимо, що в неділю, 15 січня, опади також прогнозують в Умані, Черкасах та Полтаві. Окрім того, сніжитиме у Чернігові, Сумах, Харкові, Донецьку та Луганську.

На Сході України вже традиційно буде найпрохолодніше, однак без великих "мінусів". Зокрема, в неділю на Луганщині вдень буде до +2 градусів, а вночі – до -2. На Донеччині – вдень до +3 градусів, а вночі також до -2.

Прогноз погоди на 15 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Погода також впливає на ситуацію на полі бою. Тож жодна операція наших захисників не обходиться без участі синоптиків.

Начальник Гідрометеорологічної служби Командування Сил підтримки ЗСУ полковник Рафіль Мусін розповів, що під час відлиги, після морозів, зазвичай виникає проблема з прохідністю між дорогами з твердим покриттям.

"Потепліло і все "розквасило". Намагаємося підказувати, попереджати — це важливо для планування переміщення військ, вантажів", – сказав Мусін.
Автор: Юлія Лобурак