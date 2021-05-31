Синоптикиня назвала точну дату початку температурного літа

Попри те, що вже з 1 червня розпочинається календарне літо, значного потепління очікувати не варто. Ба більше, кількість опадів найближчим часом не поменшає.

Про це заявила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, перший тиждень календарного літа буде дощовим та прохолодним.

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Якою буде погода у перший день літа

1 червня над Кримом та Приазов'ям вируватиме циклон, який своїми атмосферними фронтами закидатиме дощі на значну частину території України.

Дощі й навіть місцями сильні зливи завтра очікуються на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України,

– розповіла Діденко.

Також, за її прогнозом, до дощів приєднається сильний вітер східного та північно-східного напрямків. Температура повітря також не дуже нагадуватиме літню. В середньому стовпчики термометрів покажуть +13...+19 градусів. А от ночі на Півночі та Заході відзначаться низькими температурами – лише +4...+8 градусів.

Коли чекати потепління

Діденко спрогнозувала, що потепління прийде в Україну аж з 11 червня. Тоді стовпчики термометрів нарешті покажуть +20...+25 градусів.