Коли навесні пригріє до +30 градусів: синоптик назвав дати

За прогнозом синоптиків, на початку травня ще очікується прохолодна погода. Зокрема, можливі заморозки. Втім, пізніше значно потеплішає.

Коли ж весною нарешті пригріє до +30 градусів, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Про це пише 24 Канал.

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Коли нарешті пригріє до +30 градусів

Синоптик зазначає, що хоча у перші два дні травня очкувалася переважно суха та сонячна погода, втім уже з 3 та 4 числа знову варто очікувати період дощів і хмарного неба, тривалістю в кілька днів.

Ба більше, в Україні з 6 по 10 травня очікується аномально холодна погода. "У нічний час можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі", – пише Кібальчич.

Поступове підвищення температури розпочнеться приблизно з 11 – 12 травня. Втім, вона ще залишатиметься нижчою за норму аж до середини травня. Тож більш інтенсивне тепло слід очікувати у другій половині місяця.

У третій декаді місяця в південних і західних областях стовпчики термометрів в окремі дні можуть досягти позначки +30 градусів. Помітно стануть теплішими і ночі,

– підкреслює синоптик.

Кібальчич прогнозує, що настання метеорологічного літа (за середньодобової температури +15 градусів і вище) також очікується у третій декаді травня.