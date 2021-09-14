Коли Україну переведуть в "жовту" зону карантину: відповідь МОЗ

Найімовірніше рішення про перехід України у "жовту" зону ухвалять вже цього тижня. Через це має провести засідання Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю.

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Рішення ухвалює виключно комісія ТЕБ та НС

Рішення комісії має бути гармонізованим зі змінами у постанові 1236, які регулюють обмеження або порядок роботи тих чи інших зон. Рішення про введення або перехід до іншої зони ухвалює виключно комісія,

– запевнив Кузін.

Якщо таке рішення ухвалять, то воно вступить у силу лише через тиждень. Адже будь-які зміни у карантинних правилах зачеплять роботи державних установ, бізнесу та торкнуться життя громадян.

Уряд раніше змінив карантинні обмеження

За словами Кузіна, в Україні тепер регулярно засідатиме Державна комісія ТЕБ та НС – двічі на тиждень. При необхідності проводитимуть і щотижневі засідання

Зазначимо, що напередодні уряд змінив карантинні обмеження України. Так COVID-сертифікати будуть поділятись на "жовті" та "зелені". У цих документах буде інформація про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від коронавірусу.

Які вимоги встановити у разі переходу до "жовтої" зони:

спростили вимоги до роботи навчальних закладів – працюватимуть за наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами;

обмеження не будуть застосовувати, якщо всі учасники та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників культурних закладів, спортзалів, хоча б один з COVID-сертифікатів.

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