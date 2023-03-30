Потепління в Україні: коли чекати та як довго протримається тепла погода

Тепло в Україну повернеться уже у квітні – перші дні нового місяця потішать нас сонцем та безвітряною погодою.

За даними Укргідрометцентру, теплу погоду слід чекати 1 та 2 квітня. Вітер поступово вгамується. Розповідаємо детальніше про погоду на найближчий час.

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В Україну прийде потепління

Температура повітря уже скоро підніметься до +12 градусів вдень, а вночі триматиметься на рівні +2–5 градусів.

Детальніше про погоду:

1 квітня практично по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря вдень сягатиме +10..+12 градусів, вночі на рівні +4..+2 градуси. Вітер буде 5 – 10 метрів за секунду. Найтепліше – на Півдні та на Заході, у цих регіонах буде також досить сонячно. Тоді як, на Півдні та Сході – хмарно, вночі прогнозують невеликий дощ.

практично по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Температура повітря вдень сягатиме +10..+12 градусів, вночі на рівні +4..+2 градуси. Вітер буде 5 – 10 метрів за секунду. Найтепліше – на Півдні та на Заході, у цих регіонах буде також досить сонячно. Тоді як, на Півдні та Сході – хмарно, вночі прогнозують невеликий дощ. 2 квітня потепління лише посилиться. Так, уночі температура повітря буде дещо теплішою за попередні показники та сягатиме 5 градусів тепла. День обіцяє бути весняно-теплим: температура повітря залишиться фактично на тому ж рівні, що переддень і сягатиме +10..+12 градусів тепла. Найтепліше знову ж таки буде на Півдні та Заході. Вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на 2 квітня / Скриншот Укргідрометцентр

Втім, уже з 3 квітня в Україні можливе незначне похолодання.