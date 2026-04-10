Як вимикатимуть світло у переддень Великодня: в Укренерго розповіли

11 квітня в усіх регіонах України будуть вимикати електроенергію. Стало відомо, скільки годин можуть тривати ці вимкнення.

На жаль, субота перед Великоднем не мине без відключень світла. Це випливає з повідомлення Укренерго.

Дивіться також У семи регіонах українці залишилися без світла: де найважче з електропостачанням

Як вимикатимуть світло перед Великоднем?

Так, 11 квітня відключення електроенергії триватимуть:

з 05:00 – 08:00 для промисловості;

з 06:00 – 08:00 – для всіх категорій споживачів.

Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

У компанії закликали українців ощадливо споживати електроенергію.

Останніми днями в Україну повернулися погодинні відключення світла.

Як пояснив експерт з енергетики Володимир Омельченко, це сталося через кілька факторів: хмарну погоду, через яку сонячні електростанції виробляють менше електроенергії, а також через рішення регулятора НКРЕКП.

Яка ситуація в енергосистемі України?