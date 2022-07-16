Почався незворотний процес: коли Європа може повністю відмовитися від російського газу

Цьогоріч Європа планує на 60% відмовитися від російського газу. Перші кроки вже зроблені.

Так, минулого року частка російського газу складала 40%, наразі – 20%. Про це 24 каналу сказав генеральний директор ТОВ Оператор ГТС Сергій Макогон.

Варте уваги Чи піднімуть ціни на газ, електрику та опалення в Україні: відповідь ГТС

Пошук альтернатив

За його словами, у світі є LNG-газ. Однак, у Європі потрібно будувати додаткові LNG-термінали. "В основному це Німеччина, Польща, Греція. На це потрібно 2 – 4 роки", – сказав він. Газотранспортна система у Європі побудована, вона досить потужна і може перерозподіляти значні обсяги газу.

На думку Макогона, вже почався незворотний процес щодо припинення використання російського газу.

Європа вміє вчитися на своїх помилках. Я вважаю, що повна відмова від російського газу можлива за 3 – 4 роки,

– вважає генеральний директор ТОВ Оператор ГТС.

Які є шляхи відмови

Наразі обговорюється декілька механізмів – ембарго, спеціальний податок та обмеження ціни на нафту і газ.

"Одна з варіацій полягає у тому, що кошти за нафту чи газ збираються на спеціальному рахунку. З них незначна частина йде країні-агресору, а більша частина – повертається як репарації країнам, які постраждали від агресії."

Відомо, що росія отримує близько 1 мільярда доларів на день за продаж газу. Саме тому необхідно опрацьовувати різні шляхи зменшення доходу росіян від блакитного палива та намагатися повністю відмовитися від ресурсу країни-агресорки. Це дозволить суттєво вдарити по російській економіці, а також передати значну частину коштів на відбудову України.

До теми – Газпром чинить самогубство на вимогу кремля, – Макогон: дивіться відео