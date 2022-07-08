Залежить від нас, від вас і від того, хто зверху, – Зеленський про кінець війни у цьому році

Президент Володимир Зеленський оцінив шанси завершити війну до кінця 2022 року. За словами глави держави, для цього необхідна єдність країни, допомога міжнародних партнерів та удача.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, повідомляє 24 канал. Глава держави підкреслив, що він оцінює шанси на припинення військових дій.

Зауважте На Півдні ми контратакуємо, на Харківщині ворог залишив свої бойові угруповання, – Зеленський

Війна завершиться за столом перемовин

Володимир Зеленський відзначив, що завершення війни залежить від України, міжнародних партнерів та від Бога.

Все залежить від нас, від вас і від того, хто зверху,

– зазначив президент.

У відповідь на питання журналіста Володимир Зеленський пояснив, що якщо українці залишатимуться в такій єдності, в якій є зараз, міжнародна підтримка буде такою ж потужною, а Бог та удача будуть на нашому боці, то до кінця 2022 року цілком реально завершити військові дії.

Президент підкреслив, що має на увазі саме бойові дії, адже якщо ми будемо міцними, у росії не залишиться іншого варіанту, як сідати за стіл перемовин. Зеленський наголосив, що будь-яка війна завершується за столом перемовин.

Тому, за словами глави держави, важливо, щоб Україна була міцною, а світ – об'єднаним довкола неї. Найміцнішою позицією на перемовинах України та росії будуть саме наші успіхи на фронті.

Ситуація на різних напрямках фронту

Станом на 8 липня триває 135-й день повномасштабної війни росії з Україною. Наші воїни продовжують мужньо давати відсіч ворогу та завдавати йому колосальних втрат.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що на Півдні українські воїни стримують росіян, а на окремих напрямках успішно ідуть в контрнаступ. Харківщина майже звільнена від окупантів, щоправда, на території області досі перебувають ворожі ударні групи.

Зеленський зазначив, що найскладнішою є ситуація на Луганщині. Там окупанти захопили майже всю територію Луганщини та намагаються іти у наступ на окремих напрямках Донеччини.

Інтерв'ю Зеленського американському телеканалу CNN: дивіться відео