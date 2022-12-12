Зеленський припустив, коли та як закінчиться війна в Україні

"Коли закінчиться війна?" – питання, яке турбує чи не кожного українця. Відповідь на це спробував дати президент Володимир Зеленський.

У спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" Володимир Зеленський наголосив, що завершення війни це не замороження конфлікту, повідомляє 24 канал. Президент наголосив, що закінчення війни – це повна деокупація всіх тимчасово захоплених Росією територій.

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Коли закінчиться війна: що каже Володимир Зеленський

Глава держави відзначив, що ніхто не може дати точної відповіді на питання про те, коли точно закінчиться війна. Володимир Зеленський наголосив, що говорити про кінець війни – дуже відповідально, адже це питання, на яке відповідь хоче отримати вся країна.

Я відповідальна людина і я розумію, що це значить для людей – почути, коли закінчиться війни. Тому що це головне питання. Відповідь повинна бути головною. Я не граю з такими речами,

– підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що завершенням війни слід вважати вихід на наші міжнародно визнані кордони, а не тільки припинення бойових дій.

"Це не значить, що не літають дрони, а десь там далеко вбивають людей. Війна не далеко, вона всюди, в кожній домівці. Війна закінчиться тоді, коли вся наша земля буде деокупована", – наголосив Зеленський.

Коли ЗСУ відновлять контрнаступ

Війна триває, а на фронті дещо зменшилася активність бойових дій. Причиною цього міністр оборони Олексій Резніков назвав погодні умови – на Сході та Півдні падають дощі.

Тому за прогнозами глави оборонного відомства, наші воїни відновлять контрнаступ тоді, як промерзне ґрунт, аби військова техніка могла рухатися. То ж віримо в Збройні Сили та підтримуємо наших воїнів.