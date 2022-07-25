Війна в Україні закінчиться лише за однієї умови

Україна тепер уже розуміє, що війна ніколи не скінчиться, доки путінська росія не буде демілітаризована та денацифікована.

Крах росії

росія не повинна мати ядерної зброї. У росії більше ніколи не повинно бути армії.

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В ідеалі вона повинна перестати існувати як федерація поневолених народів. Поки цього не станеться, росія завжди становитиме небезпеку не лише для України, а й для всієї Європи, всього світу.

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За що воює росія

На території України росія нині вже воює за світове панування. Чим це панування імперії орків обернеться для світу, можна вже сьогодні побачити на прикладі Бучі, Маріуполя, Ізюму та концтаборів під виглядом псевдореспублік.

Вільний світ має, нарешті, це ясно і чітко усвідомити та підтримати Україну всіма доступними силами та засобами. Імперія Зла має бути знищена, або він знищить увесь світ.

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Або – або. Іншого не дано. Тільки тоді й скінчиться війна. Слава Україні.