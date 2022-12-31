Війна в Україні та можливі відключення світла в ЄС: прогноз FT на 2023 рік

У Financial Times опублікували прогнози на 2023. Зокрема, вони стосуються війни в Україні.

Аналітики FT вважають, що Війна Росії проти України триватиме протягом усього 2023 року.

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Можливі віялові відключення для Європи: коли вони можуть розпочатися

Також там прогнозують, що в ЄС можуть розпочатися віялові відключення. Зазначають, що це може статися вже з квітня.

На думку аналітиків, це може статися, якщо погода буде холодною. Вони вважають, що поповнити підземні сховища газу після закінчення зимового сезону до ЄС буде непросто.

Прогнозують, що зростання глобального потепління не досягне порога 1,5 градуса до кінця року, проте це може статися до 2024 року. За оцінками аналітиків, планета прогрілася на 1,1 градуса порівняно із середньою температурою у 2011 – 2020 роках.

Федеральна резервна система (ФРС) США не знижуватиме процентні ставки. До кінця 2023 року вони можуть зрости понад 5%. Аналітики зазначають, що у ФРС попереджали про плани продовжувати підвищувати ставки.

Прогноз щодо світових лідерів

Аналітики FT переконані, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак збереже свою посаду. У матеріалі зазначають, що Сунак "стійкіший", ніж його попередники на посаді Борис Джонсон і Ліз Трасс. При цьому вони вважають, що він може мати справу з тиском членів Консервативної партії.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) не підтримуватиме ринки облігацій Італії та інших країн ЄС. За очікуваннями FT, прибутковість облігацій країн ЄС буде обмеженою, але ЄЦБ не надасть їм підтримки.

Також у FT висловилися щодо Джо Байдена. Там зазначили, що він балотуватиметься у президенти США. Експерти видання переконані, що другий термін Байдена може стати найуспішнішим варіантом для демократичної партії.

Експрезиденту США Дональду Трампу висунуть звинувачення. У матеріалі йдеться, що для цього у влади США є чотири приводи: спроба скасувати президентські вибори 2020 року, збереження секретних документів після закінчення повноважень президента, тиск на представників штату Джорджія на виборах та шахрайство.

Чи нападе Китай на Тайвань

Експерти FT вважають, що Китай зможе досягти економічного зростання більше ніж 5% за підсумками 2023 року. Вони стверджують, економічна активність у країні відновиться, коли влада зможе ввести вільну політику боротьби з коронавірусом.

Також там заявили, що Китай не нападатиме на Тайвань. За прогнозами експертів, якщо ж вторгнення відбудеться, то не 2023 року, а пізніше.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган збереже свою посаду за підсумками виборів улітку 2023 року. Для цього він може використовувати чесні та нечесні методи, вважають у FT. Однак його черговий термін може погіршити економічні проблеми Туреччини.

Протести в Ірані продовжуватимуться через наслідки санкцій Заходу. За оцінкою FT, мітинги показують втому громадян Ірану від чинної влади.

Також у FT вважають, що твітер збереже свою аудиторію, попри проблеми у роботі соцмережі після її придбання бізнесменом Ілоном Маском. Крім цього, аналітики FT очікують, що у 2023 році зазнає краху ще хоча б один великий криптовалютний бізнес.