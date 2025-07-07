Доведеться воювати щонайменше кілька років, – військова "Анаконда" про кінець війни

Україні, ймовірно, доведеться воювати з Росією ще щонайменше кілька років. Попри сподівання на швидке завершення війни, ситуація на фронті свідчить про протилежне.

Таку думку висловила військова Дар'я з позивним "Анаконда" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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Коли може закінчитися війна

Дар'я долучилася до лав ЗСУ у 2024 році: дівчина ухвалила рішення всупереч майже усім родичам. Згодом "Анаконда" стала аеророзвідницею та єдиною дівчиною-пілотом у батальйоні безпілотних систем.

В інтерв'ю військова розповіла, що все ще вірить у швидке завершення війни.

Але, дивлячись на ситуацію на фронті зараз, то, на мою думку, ще доведеться воювати щонайменше кілька років. Швидкого закінчення поки не видно, на жаль,

– додала вона.

Дар'я зазначила, що навіть після завершення війни вона хотіла б і надалі працювати у сфері безпілотників.

Можливо, мені випаде шанс навчати людей, ділитися досвідом. Ось це те, що мені дуже подобається,

– пояснила дівчина.

Водночас в інших напрямках "Анаконда" себе наразі не уявляє.

До слова, виробництво українських дронів зросло на 900% за рік. Наразі експерти радять інвестувати в технології та захист розробок для ще кращих результатів.