Тоді почне колапсувати російська економіка: коли реально сподіватись на завершення війни

ГУР заявляє, що у Росії є можливість воювати до 2028 року. Сьогодні існує алгоритм дій для знищення російської економіки, що призведе до розвалу Росії на прикладі СРСР, коли вбили його економіку шляхом зниження ціни на нафту.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що саме потік нафтодоларів здебільшого утримував усі республіки, які входили до складу Радянського Союзу, він розподілявся через Москву. Зараз аналогічна ситуація щодо Росії.

Як та за який період вдасться вбити російську економіку

Сьогодні, як наголосив військовий експерт, потік нафтодоларів утримує республіки, які входять до складу Російської Федерації. З його слів, для того, щоб розвалити її, треба щоб російська економіка остаточно впала.

Є певна динаміка з огляду на те, як ми "мінусуємо" російський ВВП. Внутрішній валовий продукт показує економічне процвітання або, припустимо, згасання. Одне з основних завдань для того, щоб перемогти ресурсну країну, знищити її ресурси. Такими темпами, які ми зараз взяли, нам знадобиться ще 2 роки. Ми не просто так говорили про 3 – 4 роки від початку знищення (без пауз) російської нафтопереробки призведуть до колапсу економіки Росії,

– озвучив Світан.

Він підкреслив, що атаки на НПЗ мають бути безперервними й нагадав, що у цьому процесі були певні паузи з боку України. Полковник запасу зауважив на тому, що зупинка бойових дій дає можливість росіянам відновити нафтопереробні потужності, тоді доводиться "зануляти" умовний лічильник й потрібно вже більше часу для знищення ресурсів Росії.

До 2028 року природно ресурси, які у росіян є, вони виїдатимуть. Тобто золотовалютні резерви, вони виїдатимуть ті десятки трильйонів доларів, які російські громадяни поклали на банківські рахунки. Це теж ресурс. Нам ще потрібно щонайменше 2 роки працювати для того, щоб почалися безповоротні процеси, які призведуть зрештою до розвалу Росії. Ми безперервно працюємо з серпня 2025-го,

– підкреслив Світан.

Військовий експерт пояснив, що ті республіки, які входять до складу Росії, самодостатні за деякими позиціями, і вони, на його думку, першими почнуть виходити з РФ: Північний Кавказ, Татарстан, Башкортостан, Якутія, Бурятія. З його слів, вони наразі тримаються в цій федерації через надходження фінансів.

Це потік практично дармової валюти через Москву, яка живить і утримує таким способом. А ви думаєте, як Ічкерія тримається? Вірніше, зараз це так звана "Кадирія". Тільки через те, що Москва їй платить великі гроші, лише тому вона перебуває у РФ. Як тільки цей потік перекриється, Кадирову, думаєте, треба ця Москва? Вони непогано себе і на Північному Кавказі без неї почувають,

– впевнений Світан.

Тому, як підсумував полковник запасу, Україні нині дуже важливо перекрити цей грошовий потік з Москви в регіони. Для цього потрібно безперервно відпрацьовувати по нафтопереробних потужностях Росії.

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