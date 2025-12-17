Скільки ще Путін може воювати з Україною: історик охарактеризував план російського диктатора

Ярослав Грицак вважає, що Путін веде війну проти України, поєднуючи військову стратегію з елементами тиску та незаконних методів. Тривалість війни залежатиме від внутрішніх ресурсів Росії та здатності українського спротиву чинити опір.

Поєднання різних методів свідчить про прагнення Кремля продовжувати конфлікт якомога довше, використовуючи всі доступні засоби. Про це історик Ярослав Грицак розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Дивіться також Його приходу до влади я боюся, – історик розповів, хто з посадовців США є загрозою для України

Що Грицак говорить про закінчення війни?

Історик зазначає, що Путін не демонструє ознак готовності завершувати війну – його стратегія поєднує гнучкі маневри, як в дзюдо та кримінальні правила "злодія у законі".

Треба розуміти: життєвою філософію Путіна є суміш дзюдо та кримінальних правил "злодія у законі": у 2004 і 2014 Україна "опустила" його як пацана, пацан має помститися, бо його інакше ніхто не буде поважати – а як дзюдоїст він навчений, що до суперника треба вчепитися і вичерпувати його доти, поки той не здасться,

– говорить Ярослав Грицак.

За його словами Росія може продовжувати конфлікт, доки має ресурси, орієнтовно ще 3 – 5 років.

При цьому він наголошує, що Україна здатна вижити й розвиватися, навіть якщо 30 – 35% її території залишатимуться під окупацією та з мінними полями на лінії розмежування.

Основна мета війни – не території, а здатність України остаточно відірватися від "руського міра" з його авторитаризмом і агресивною політикою.

Що відомо про гарантії безпеки для України?