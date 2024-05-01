Коли і як запрацює е-кабінет військовозобов'язаного: у Міноборони назвали точну дату

На початку квітня Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного. У Міноборони сказали, коли саме він запрацює.

Так, заступниця міністра оборони розповіла, що е-кабінет запрацює вже цього місяця. Про це Катерина Черногоренко заявила в ефірі "Радіо Свобода", передає 24 Канал.

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Коли запрацює електронний кабінет

"18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов'язаного", – сказала Черногоренко.

Зазначила, що з 18 травня, у військовозобов'язаних буде завдання, обов'язок зареєструвати свої дані, – номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах – в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов'язаного.

Посадовиця зауважила, що це буде мобільний застосунок, який можна завантажити в App Store і Play Маркет.

Це буде дуже проста і зручна функція для того, щоб авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі,

– зазначила заступниця Умєрова.

Також наголосила, що для того, аби оновити дані, достатньо буде скористатися застосунком, не відвідуючи ТЦК та СП.

"Надалі, для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв'яжеться з військовозобов'язаним і далі це буде робота між військовозобов'язаним і безпосередньо працівником ТЦК", – зазначила посадовиця.

Також додала, що оновити ці дані можна буде з будь-якої зручної точки, зокрема, і з-за закордону.

"Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70 – 80%, тому що це буде дуже зручно", – пояснила Черногоренко.