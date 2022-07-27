Мер Маріуполя спрогнозував терміни звільнення міста від російських загарбників

Маріуполь став тим містом, яке місяцями опиралося загарбникам, місцем витривалості, а його захисники – символом незламності. Місто перебуває у блокаді ще з березня 2022 року.

Окупанти цілеспрямовано нищать будинок за будинком, вбиваючи тисячі українців, а чимало з тих, що залишилися живими, були змушені проходити фільтраційні табори та проживають гуманітарну катастрофу. Втім, місцеві продовжують вірити, що ЗСУ вже незабаром деблокує Маріуполь. Мер міста Вадим Бойченко вважає, що це станеться взимку, він навіть спрогнозував місяці звільнення міста від російських загарбників.

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Коли ЗСУ можуть звільнити Маріуполь: прогноз мера

Деокупація, на думку Бойченка, припаде на грудень – січень – рубіж поточного і 2023 року.

Найближчим часом, не чекаючи деокупації, ми підрахуємо шкоду, яку завдала росія, також дивимося, що треба для відновлення. Потім, коли наші хлопці, в грудні-січні, деблокують Маріуполь, ми вирушаємо в місто і з експертами дамо оцінку руйнуванням та будемо покроково відновлювати,

– повідомив мер.

Після оцінки експертів почнуть відродження. За 10 років планується відновити половину міста – на це знадобиться близько 14 мільярдів євро. При цьому підготовку до відродження хочуть почати вже незабаром, наприклад, мають намір створити каталог архітектури, аби самі маріупольці обрали ту частину міста, яку відновлюватимуть першою.

5 складових відновлення Маріуполя

за приблизними оцінками, в місті зараз близько 120 тисяч населення. За статистикою міської влади, 220 –240 тисяч осіб перебувають на підконтрольних нашій державі територіях, за кордоном – 40 тисяч маріупольців, депортували в бік Росії вони 50 тисяч.

Мер розповів про п'ять складових відновлення Маріуполя, зокрема:

евакуація населення

розвиток концепції "Я – Маріуполь", створення центрів допомоги

працевлаштування

житло

повернення додому

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