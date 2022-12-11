ЗСУ зупинятися не будуть: Резніков розповів, коли Україна відновить контрнаступ

Через погіршення погодніх умов упродовж останніх тижнів на фронті спостерігається зменшення інтенсивності боїв. Однак міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що українська армія не буде зупинятися.

На питання про те, коли українські воїни відновлять активний контрнаступ, глава Міноборони відповів під час пресконференції міністром оборони Швеції Полом Йонсоном в Одесі, повідомляє 24 канал. Для відновлення активних дій потрібні певні умови.

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Коли ЗСУ відновлять контрнаступ

Олексій Резніков пояснив, що перехід від сухої осені до ще не морозної зими складний, адже вологий ґрунт після дощів ускладнює, а подекуди унеможливлює рух військової техніки. То ж це суттєво вплинуло на інтенсивність бойових дій.

Тому міністр запевнив, що ситуація зміниться, як тільки промерзне земля, адже українські воїни не будуть зупинятися на шляху до повного звільнення українських територій від окупантів.

Я думаю, що це зменшення активності має місце через погодні умови. Але українські Збройні сили не думають зупиняться. Тому, використовуючи момент, коли ґрунт стане більш твердим, я переконаний, що ми будемо продовжувати наші контратаки, кампанію зі звільнення наших територій,

– заявив Резніков.

Глава міноборони також наголосив на тому, що український план не змінився – наша держава прагне вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року.

Олексій Резніков підкреслив, що Росія воює проти цивільного населення України, зокрема завдаючи масованих ударів по енергооб'єктах, аби змусити нашу державу до перемовин. Міністр наголосив, що у ворога нічого не вийде.

Контрнаступ ЗСУ: головне

Наприкінці серпня українські воїни почали контрнаступ на Півдні, завдаючи ударів по логістиці ворога та складах з боєприпасами. Водночас на початку вересня ЗСУ почали операцію зі звільнення Харківщини, у межах якої вдалося деокупувати майже всю область, зокрема й такі міста як Балаклія, Ізюм, Куп'янськ та Вовчанськ.

Паралельно з цим українські воїни звільнили низку населених пунктів на Херсонщині й почали ще одну операцію – Лиманську. Завдяки майстерності та відважності наших захисників та захисниць, північ Донецької області також вдалося звільнити від окупантів.

Після Лиманської операції українські війська прорвали ворожу оборону на Півдні і звільнили ще низку населених пунктів, а наприкінці жовтня контрнаступ у цьому регіоні набрав оборотів, то ж до середини листопада ЗСУ звільнили майже всю територію Миколаївщини (крім Кінбурнської коси) та правобережжя Херсонщини, включно з Херсоном.

Експерти та аналітики висловлюють різні думки щодо того, яким буде наступний напрямок контрнаступу ЗСУ, але очевидно тільки одне – наші воїни, ціною титанічних зусиль крок за кроком повертають нашу землю і їм неодмінно вдасться повернути все, що захопила Росія. То ж наш обов'язок – підтримувати наших захисників та захисниць, донатити на ЗСУ та вірити у наших воїнів.