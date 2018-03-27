Коли коти стають "рідкими": весела фотодобірка

Ви помічали, як коти здатні помістити своє тіло у найрізноманітніший посуд чи інші предмети. Іноді це дуже кумедно спостерігати, як наші улюблені стають "рідкими", щоб заповнити компактний контейнер.

Портал Bored Panda зібрав фото, які показують, як коти можуть вільно проникати усюди наче вода. Їм вдається виглядати мило, навіть коли вони стиснуті в раковинах, квіткових горщиках та всіх предметах. Читайте також: Як коти займаються йогою: курйозна добірка