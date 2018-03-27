20:13
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -4°C
  • четвер
    0°C -7°C
  • п'ятниця
    4°C -6°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Коли коти стають "рідкими": весела фотодобірка

39 Читать новость на русском
Коти у коробках почувають себе захищеними
Коти у коробках почувають себе захищеними / Bored Panda

Ви помічали, як коти здатні помістити своє тіло у найрізноманітніший посуд чи інші предмети. Іноді це дуже кумедно спостерігати, як наші улюблені стають "рідкими", щоб заповнити компактний контейнер.

Портал Bored Panda зібрав фото, які показують, як коти можуть вільно проникати усюди наче вода.

Їм вдається виглядати мило, навіть коли вони стиснуті в раковинах, квіткових горщиках та всіх предметах.

Читайте також: Як коти займаються йогою: курйозна добірка

Теги: LifeStyle світ тварин Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
сьогодні, 20:01 Школа, больница и даже кладбище остались в оккупации, – медсестра из Зайцева
Катерина Петренко 90
Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
сьогодні, 19:01 Захід vs Росія: від дипломатичного бойкоту до холодної війни?
Інна Жолобович 495
Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
сьогодні, 18:01 Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?
Віталій Шабунін 275
Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
сьогодні, 17:21 Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік
3994
Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
сьогодні, 17:01 Пожар в Кемерово – а все ли хорошо в Украине с пожарной безопасностью?
Ян Валетов 820
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук