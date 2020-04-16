Коли можуть зняти особливий режим в'їзду у Київ: дата

З 16 квітня на всіх в'їздах до Києва запровадили посилений контроль. Він триватиме до понеділка, 20 квітня, а після цього обмеження можуть зняти.

Про це сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, коментуючи введення обов’язкової термометрії водіям та пасажирам транспорту на основних в’їздах до Києва, передає Укрінформ.

Важливо На в'їзді до Києва утворилися затори через блокпости: відео

Що передбачає особливий режим в'їзду в Київ? Особливий режим в'їзду в столицю почав діяти з 13 години четверга. На блокпостах при в'їзді до столиці перевіряють температуру в автобусах, мікроавтобусах, вантажно-пасажирському транспорті та легкових автомобілях, в яких перебуває три і понад осіб. Загалом Київ обнесли 9 блокпостами.

До контролю водіїв та пасажирів залучені всі служби. Контроль здійснюють медики, також на постах присутні представники поліції, ДСНС.

"Заходи вимушені. Ми бачимо, що зараз уже на під'їздах до Києва є труднощі з рухом, але ми попереджали про це заздалегідь, всі знали, що сьогодні вводяться обмеження", – наголосив Пантелеєв.

Цікаво В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть

Коли можуть зняти обмеження? Заступник голови КМДА нагадав, що особливий режим в'їзду у столицю діятиме до 20 квітня. Відтак вже з понеділка або вівторка, 21 квітня, карантинні заходи можуть послабити.

Такі заходи ми плануємо проводити до понеділка включно, але щодо самого понеділка рішення буде прийнято пізніше. Можливо після проведення Великодня обмеження буде знято, якщо ми побачимо, що ситуація стабільна і в місті Києві немає якоїсь великої кількості людей поряд з культовими спорудами,

– підсумував Пантелеєв.



Де на в'їзді до Києва стоять блокпости з 16 квітня / Карта

Як і кому мірятимуть температуру при в'їзді у Київ? Температурний скриніг робитимуть в авто, де більш ніж 2 людини, де менше – вибірково.



Якщо під час перевірки температура буде вищою за 37,5 градусів, тоді викличуть бригаду для тестування на COVID-19 і відправлять цю людину на самоізоляцію. Якщо ж температура буде вищою за 38,0 градусів – людину примусово госпіталізують.