Коли необхідно йти до окуліста: основні симптоми

Нормально, коли зір змінюється після 40 або 50 років. Проте при деяких симптомах потрібно терміново звернутися до лікаря.

Якщо людина бачить мошки перед очима чи спалахи, тоді необхідно йти до офтальмолога, пише Opticclub.

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При невеликій кількості це вважається нормальним явищем для літніх людей. Проте, якщо кількість їх зростає, то це може бути ознакою відхилення.

До лікаря необхідно йти якщо ви раптом втратили периферичний зір. Поступова втрата не має насторожити людей літнього віку, а от раптова – може свідчити про глаукому (хвороба очей, при якій підвищується тиск та пошкоджується зоровий нерв), яка може призвести до сліпоти. При ранньому виявлені глаукоми можна вилікувати очі.



Коли необхідно йти до окуліста

Якщо після сну людина помічає сірий колір у зіниці, який зазвичай є чорним, то це може свідчити про катаракту. Катаракта – це часткове або повне помутніння кришталика ока. Полегшити симптоми можуть коригувальні окуляри та дієта. До лікаря у цьому випадку просто необхідно звернутися.

До слова, австралійські вчені встановили, що вживання апельсинів здатні уповільнити симптоми макулодистрофії і зберегти зір в літньому віці.