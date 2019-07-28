Коли Путін зустрінеться з Макроном: дата та місце

Господар Кремля Володимир Путін і французький президент Еммануель Макрон найближчим часом мають намір зустрітися. Захід відбудеться 19 серпня, напередодні саміту "Великої сімки", який пройде у Франції.

Макрон сам анонсував свою майбутню зустріч з Путіним на прес-конференції, натомість у російському МЗС зазначили, що вони наразі вирішують питання щодо візиту російського президента до Франції у зазначені терміни.

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Планує французький лідер прийняти Путіна на півдні своєї країни, а саме у форті Брегансон, що розміщується на узбережжі Середземного моря. За словами президента Франції, він обрав саме це місце, оскільки тут можна "ізолюватися від роботи, організувати проведення міжнародних дзвінків і прийом зарубіжних лідерів". Зауважимо, що форт Брегансон з 1968 року є літньою резиденцією президентів країни.

Саміт країн "Великої сімки“ або G7 (Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США) пройде у південно-західному французькому містечку Біарріц з 24 по 26 серпня. Власне Франція цього року головує у G7. До 2014 року організація називалася "Великою вісімкою", оскільки до неї входила ще й Росія, але через окупацію Криму останню звідти виключили.

Востаннє Путін і Макрон офіційно зустрічалися торік у Санкт-Петербурзі. До культурної столиці РФ французький президент прибув, аби взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Після цього сторони спілкувалися лише телефоном. Одна з крайніх таких розмов відбулася наприкінці травня, під час неї вони обговорили й ситуацію в Україні.