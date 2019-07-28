17:01
28 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Борис Джонсон прем'єр-міністр Ямайки. Санаторій для дєда Путіна
      Вєсті Кремля
      19:35, 27 липня
      Вєсті.UA. Жир: Білий порошок Королевської. Парламент без сторожила Ляшка
      Вєсті.UA
      18:15, 27 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Коли Путін зустрінеться з Макроном: дата та місце

      69 Читать новость на русском
      Володимир Путін і Еммануель Макрон
      Володимир Путін і Еммануель Макрон / Getty Images

      Господар Кремля Володимир Путін і французький президент Еммануель Макрон найближчим часом мають намір зустрітися. Захід відбудеться 19 серпня, напередодні саміту "Великої сімки", який пройде у Франції.

      Макрон сам анонсував свою майбутню зустріч з Путіним на прес-конференції, натомість у російському МЗС зазначили, що вони наразі вирішують питання щодо візиту російського президента до Франції у зазначені терміни.

      Важливо! Зеленський пропонує Путіну новий формат переговорів: кого хоче долучити

      Планує французький лідер прийняти Путіна на півдні своєї країни, а саме у форті Брегансон, що розміщується на узбережжі Середземного моря. За словами президента Франції, він обрав саме це місце, оскільки тут можна "ізолюватися від роботи, організувати проведення міжнародних дзвінків і прийом зарубіжних лідерів". Зауважимо, що форт Брегансон з 1968 року є літньою резиденцією президентів країни.

      Саміт країн "Великої сімки“ або G7 (Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та США) пройде у південно-західному французькому містечку Біарріц з 24 по 26 серпня. Власне Франція цього року головує у G7. До 2014 року організація називалася "Великою вісімкою", оскільки до неї входила ще й Росія, але через окупацію Криму останню звідти виключили.

      Востаннє Путін і Макрон офіційно зустрічалися торік у Санкт-Петербурзі. До культурної столиці РФ французький президент прибув, аби взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Після цього сторони спілкувалися лише телефоном. Одна з крайніх таких розмов відбулася наприкінці травня, під час неї вони обговорили й ситуацію в Україні.

      blog_ava
      УПЦ Київського патріархату з Філаретом вийшла на невелику хресну ходу: фото
      сьогодні
      2505
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Еммануель Макрон Новини Франції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украинский боец из Краматорска: "Несколько раз пытался записаться в "ополчение"
      сьогодні , 16:01 Украинский боец из Краматорска: "Несколько раз пытался записаться в "ополчение"
      Повернись живим 1327
      Письмо из Луганска: кто служит в рядах "ополченцев-защитников"
      сьогодні , 14:01 Письмо из Луганска: кто служит в рядах "ополченцев-защитников"
      Ольга Черненко 2131
      Створення Ради з питань свободи слова: починаємо відлік до цензури у ЗМІ?
      сьогодні , 12:13 Створення Ради з питань свободи слова: починаємо відлік до цензури у ЗМІ?
      Ольга Бродська 589
      Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
      сьогодні , 10:48 Динамо – Шахтар: анонс матчу за Суперкубок України
      942
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      сьогодні , 09:35 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
      Андрій Шляхтін 10373
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук