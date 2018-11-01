Коли Рада розгляне перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зауважив, що зараз завершуються останні консультації та дискусії щодо перейменування двох Дніпропетровської та Кіровоградської областей. За його словами, ще у цьому місяці, імовірно, що вже цього або наступного пленарного тижня, депутати розглянуть відповідний законопроект.

Таку заяву спікер українського парламенту зробив під час спілкування з журналістами.

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Якщо буде порозуміння всередині фракцій, я наполягаю, щоб ми розглянули та завершили декомунізацію – це перейменування двох областей. Зараз завершуються консультації та дискусії з цього приводу. Цього тижня, максимум наступного, це питання український парламент розгляне і, сподіваюся, ухвалить позитивне рішення,

– зауважив він.

Як продовжив політик, розглядати питання щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей народні обранці можуть на пленарному тижні від 6 до 9 листопада або на пленарному тижні від 20 до 23 листопада.

Також спікер висловив сподівання, що Рада все ж ухвалить позитивне рішення щодо цього питання.

До слова, у Києві можуть перейменувати арку, бульвар і метро Дружби народів.

Що відомо про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей? У 2016 році Верховна Рада перейменувала обласні центри: Дніпропетровськ у Дніпро, а Кіровоград у Кропивницький. Зміну назв областей було відкладено через те, що ці назви закріплено у статті 133 Конституції України. Відповідно до проектів законів №8329 та №8380, Дніпропетровську область пропонується перейменувати на Січеславську, а Кіровоградську – на Кропивницьку.



Улітку 2018 року парламентський комітет із питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, а також комітет з питань правової політики та правосуддя підтримали цю пропозицію. Відтак, тепер необхідно внести зміни до Конституції, які потребують щонайменше 300 голосів.