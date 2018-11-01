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      Коли Рада розгляне перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей

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      Парубій назвав терміни, коли Рада розгляне перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей
      Парубій назвав терміни, коли Рада розгляне перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей / Соцмережі

      Голова Верховної Ради України Андрій Парубій зауважив, що зараз завершуються останні консультації та дискусії щодо перейменування двох Дніпропетровської та Кіровоградської областей. За його словами, ще у цьому місяці, імовірно, що вже цього або наступного пленарного тижня, депутати розглянуть відповідний законопроект.

      Таку заяву спікер українського парламенту зробив під час спілкування з журналістами.

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      Якщо буде порозуміння всередині фракцій, я наполягаю, щоб ми розглянули та завершили декомунізацію – це перейменування двох областей. Зараз завершуються консультації та дискусії з цього приводу. Цього тижня, максимум наступного, це питання український парламент розгляне і, сподіваюся, ухвалить позитивне рішення,
      – зауважив він.

      Як продовжив політик, розглядати питання щодо перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей народні обранці можуть на пленарному тижні від 6 до 9 листопада або на пленарному тижні від 20 до 23 листопада.

      Також спікер висловив сподівання, що Рада все ж ухвалить позитивне рішення щодо цього питання.

      До слова, у Києві можуть перейменувати арку, бульвар і метро Дружби народів.

      Що відомо про перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей? У 2016 році Верховна Рада перейменувала обласні центри: Дніпропетровськ у Дніпро, а Кіровоград у Кропивницький. Зміну назв областей було відкладено через те, що ці назви закріплено у статті 133 Конституції України. Відповідно до проектів законів №8329 та №8380, Дніпропетровську область пропонується перейменувати на Січеславську, а Кіровоградську – на Кропивницьку.

      Улітку 2018 року парламентський комітет із питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, а також комітет з питань правової політики та правосуддя підтримали цю пропозицію. Відтак, тепер необхідно внести зміни до Конституції, які потребують щонайменше 300 голосів.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Новини Дніпра Новини Кропивницького Законодавство Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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