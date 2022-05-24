Колишні Медведчука: що відбувається з депутатами від розгромленої ОПЗЖ

Цікава парламентська новина вчорашнього дня – створення нової депутатської групи – "Відновлення України". Оскільки в умовах війни внутрішня політика у нас майже на паузі, то це вже викликає додатковий інтерес.

Судячи за інформаційними повідомленнями, співголовами групи виступили нардепи Ігор Абрамович і Максим Єфімов. До її складу увійшли 17 депутатів, переважно представники колишньої ОПЗЖ, нещодавно забороненої.

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Нерозбірливі бізнесмени

Майже всі члени нової депутатської групи – вихідці з бізнесу. Колишні представники ОПЗЖ, які зараз увійшли до складу цієї групи, свого часу примкнули до ОПЗЖ суто кон'юнктурно, щоб легше було потрапити до парламенту.

Активною проросійською позицією вони, як правило, не відрізнялися. Це був бізнес, пов'язаний з політикою.

Зараз вони хочуть відмежуватися навіть від тих колишніх колег по ОПЗЖ, які намагаються провести певний ребрендінг цієї партії. І це правильно. Хай запізно, хай внаслідок драматичних обставин для країни, але й для деяких із зазначених депутатів також, свої колишні помилки треба виправляти.

Лояльні

Для декого з цієї групи, це черговий прояв політичної кон'юнктури, але зараз вони розуміють, що треба демонструвати лояльність своїй країні.

Підкреслюю, не тільки лояльність до влади ( з цим, скоріше за все, проблем не буде), а до країни і держави. І це має бути не тільки суто формальна лояльність, зокрема у законотворчому процесі, а й активна допомога державі і Збройним Силам України в тих регіонах і галузях економіки України, де працюють ці депутати.

Карати чи не карати

Зараз чимало голосів на користь того, що всіх колишніх представників ОПЗЖ треба показово покарати, позбавити депутатських мандатів. Але, по-перше, не так просто це зробити юридично коректно. І це треба брати до уваги.

По-друге, варто діяти гнучко і диференційовано. Не треба ділити всіх тільки на своїх і ворогів.

Карати треба тих, хто став на сторону ворога, і треба питати с тих, хто не підтримує під час війни власну державу.

З інших колишніх опонентів (тим більше суто кон'юнктурних) краще зробити лояльних партнерів, ніж самим відкидати їх до ворожого стану.

Якщо діяти, виходячи лише з імперативу нетерпимості, то це буде лише на користь ворогу і може посилити його потенціал. А так, подрібнення колишньої ОПЗЖ і лояльність її колишніх представників до держави в цілому працює на інтереси країни. Хоча і далі потрібно приділяти пильну увагу до діяльності всіх цих депутатів. Вони саме своїми справами мають продемонструвати, що зробили правильні висновки.

Інформаційний вакуум

На останок про інформаційній бік парламентських справ. Коли з’явилась інформація про нову депутатську групу, я спробував відкрити на сайті Верховної Ради інформацію і про цю групу, її склад, окремих депутатів, які увійшли до її складу, але дані взагалі по народним депутатам, по окремим фракціям і депутатським групам чомусь не відкриваються.

У чому тут справа – сайт на реконструкції, чи тимчасово закрили цю інформацію на час війни?

Не думаю, що ця інформація є надто секретною, її врешті решт можна знайти і в інших джерелах. Тому керівництву Верховної Ради було б варто розібратись з роботою свого сайту.