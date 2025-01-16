Деякі колишні "вагнерівці" тепер воюють на боці України, – командир РДК
- Деякі колишні бійці ПВК "Вагнера" перейшли на бік України, приєднавшись до Російського добровольчого корпусу, покинувши російські контракти в Африці.
- Командир РДК Денис Нікітін пояснив їх рішення моральними міркуваннями, відмовою брати участь у воєнних злочинах та бажанням протистояти російському агресору.
- ПВК "Вагнера" відома своєю жорстокістю, включаючи участь у резонансних злочинах, і раніше мала конфлікти з російським міноборони через забезпечення.
Довгий час представники ПВК "Вагнера" перебували на найскладніших напрямках, де протистояли українській армії, однак після невдалого бунту у червні 2023 року їхні залишки перекинули до Африки. Водночас дехто з них став на бік РДК.
Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін розповів, що деякі колишні вагнерівці покинули російські контракти в Африці, щоб приєднатися до РДК і захищати Україну. Про це пише 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE.
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"З міркувань совісті"
Денис Нікітін розповів, що найманці покинули ПВК з міркувань совісті. Вони не хотіли розстрілювати полонених і коїти воєнні злочини в Україні, а навпаки обрали допомагати у протистоянні з російським агресором.
Тому, що у них є поняття честі та совісті, добра та зла,
– сказав Нікітін.
Він переконаний, що навіть у таких підрозділах людина повинна залишатись людиною. Він вважає, що кожен сам ухвалює рішення.
Зверніть увагу! ПВК "Вагнера" – це підрозділ, відомий своєю жорстокістю і до українців, і до своїх. Російський солдат, який потрапив на резонансне відео із відрізанням голови українському полоненому, теж належав саме до вагнерівців.
Раніше також відбувався конфлікт між російським міноборони та цим ПВК через брак забезпечення.