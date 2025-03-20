На перемовинах в Ер-Ріяді від Росії буде ФСБівець, який обманював Путіна

Росіяни оприлюднили прізвища тих, хто увійде в їхню переговорну команду під час зустрічі в Саудівській Аравії. Вони не ховають, що серед них є феесбешник. Деталі передає 24 Канал.

До слова, ще немає розуміння, як саме відбуватимуться переговори 24 березня. За словами Володимира Зеленського, можливо, спершу зустрінуться Україна та США, а потім американці задіють човникову дипломатію та спілкуватимуться з росіянами. Або зустрічі пройдуть паралельно.

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Росія відряджає ФСБшника на переговори

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков. Мова про радника директора Федеральної служби безпеки Сєрґєя Бєсєду. Також буде голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Ґріґорій Карасін.

Як повідомив Ушаков, зі США говоритимуть про чорноморську ініціативу, яка стосується безпеки в регіоні. "Експертів" від Росії призначив сам Путін.

Це справді досвідчені перемовники, які добре знаються на міжнародній проблематиці,

– сказав помічник диктатора.

Цікаво! У лютому іноземні ЗМІ писали, що Кремль збирає команду важковаговиків для переговорів зі США щодо України. Мовилося про керівника Служби зовнішньої розвідки Росії Сєрґєя Наришкіна та інших.

Склад американської делегації сформований, але його поки не оприлюднювали.

Що треба знати про Сєрґєя Бєсєду

Саме він був відповідальний за провал російського наступу у 2022 році. На посаді очільника П'ятої служби ФСБ Бєсєда готував звіти для Путіна, в яких обіцяв марші по Хрещатику та радісних киян із квітами.

The Washington Post звернули увагу, що десятиліття шпигунства не дали результатів – проросійську владу в Україні після Януковича не встановили, масових протестів не було, у склад Росії українці не хотіли. Але від ФСБ продовжували надходити запевнення, що Київ удасться взяти за три дні. Хоча внутрішні звіти свідчили, що ці сподівання не мають нічого спільного з реальністю.

ЗМІ писали, що Бєсєду могли арештувати у 2022 році. Втім, тоді він зберіг посаду у ФСБ. Заява Ушакова від 20 березня свідчить про те, що Бєсєду зняли з посади глави П'ятої служби, але Путін досі вірить йому.