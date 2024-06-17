Висміював незалежність України: у Києві повідомили про підозру експосадовцю Міносвіти

Правоохоронці Києва повідомили про підозру колишньому посадовцю Міносвіти, який ставив під сумнів незалежність України. Зловмисник висміював історію розвитку та боротьбу за незалежність нашого народу.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в понеділок, 17 червня.

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Експосадовцю Міносвіти вручили підозру за висміювання незалежності України

Відповідно до матеріалів Служби безпеки посадовцю Міністерства освіти і науки України повідомлено про підозру. Чоловік на власній сторінці у фейсбуці знецінював незалежність України та схвалював радянську окупацію Балтійських країн.



СБУ повідомила про підозру експосадовцю Міносвіти / Фото СБУ

За даними правоохоронців, державний експерт Директорату цифрової трансформації відомства в День незалежності України розмістив у соціальній мережі провокативний і зневажливий допис.



Зловмисник висміював незалежність України / Фото СБУ

У своєму дописі він висміював історію розвитку та боротьбу за незалежність українського народу.

Крім цього, зловмисник просував російські наративи про те, що розпад СРСР був катастрофою, до якої спонукав "капіталістичний світ".

В його публікаціях були тези про невизнання територіального розподілу колишніх радянських республік. Також вони піддавали сумніву право самостійності окремих новоутворених держав. Зазначається, що з вказаною публікацією ознайомилась необмежена кількість користувачів соцмережі.



Публікація на сторінці фігуранта справи / Фото СБУ

Працівники СБУ вже задокументували цей факт. У Службі безпеки України зазначили, що матеріали документування скерували відповідно компетенції до органів Національної поліції для проведення слідчих дій.

Також відомо, що під час досудового розслідування фігурант змінював місце свого проживання, аби уникнути відповідальності.

"У результаті проведення обшуку на орендованій зловмисником квартирі у Подільському районі столиці правоохоронці отримали доступ до облікового запису, з якого здійснювалося поширення антиукраїнської пропаганди. Судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза підтвердила склад злочину кримінального правопорушення.", – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що наразі зловмиснику повідомлено про підозру за умисні дії, спрямовані на приниження національної честі та гідності.

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