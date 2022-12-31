Колишній головний рабин Москви закликав євреїв покинути Росію, поки вони можуть це зробити. Інакше їх знову зроблять "цапами-відбувайлами", як це було впродовж століть у російській історії.

Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт, який залишив свою посаду після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив, що російські євреї мають залишити країну.

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Чому Гольдшмідт закликає російських євреїв виїхати

Він нагадав, що щоразу, як політична система на теренах сучасної Росії була в небезпеці, влада намагалась перенаправити невдоволення мас на єврейську громаду.

Коли ми оглядаємося назад на російську історію, щоразу, коли політична система була в небезпеці, уряд намагався перенаправити гнів і невдоволення мас на єврейську громаду,

– сказав Гольдшмідт.

Гольдшмідт уточнив, що це відбувалося в царські часи та наприкінці сталінського режиму. І зараз на території Росії знову зростають антисемітські настрої.

Ми спостерігаємо зростання антисемітизму, тоді як Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, і крок за кроком залізна завіса знову опускається. Ось чому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв – це виїхати,

– додав він.

Колишній головний рабин Москви закликає євреїв покинути країну-агресорку, поки вони можуть це зробити, "перш ніж їх зроблять цапами-відбувайлами" за наслідки російсько-української війни.

Гольдшмідт заявив, що на нього тиснули

Пінхас Гольдшмідт подав у відставку зі своєї посади та залишив Росію у липні 2022 року. За його словами, на лідерів громад чинився тиск, щоб вони підтримали війну. Він відмовився це робити.

На лідерів громад чинився тиск, щоб вони підтримали війну, і я відмовився це зробити. Я пішов у відставку, тому що продовжувати роботу як головний рабин Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, вжиті проти інакодумців,

– сказав він.

Російські фашисти продовжують справу Гітлера

Нагадаємо, що 1 березня російські військові обстріляли Бабин Яр у Києві. Там похована велика кількість жертв Голокосту.

27 березня російські окупанти обстріляли меморіал жертвам Голокосту – Дробицький Яр. На цьому місці в роки Другої світової війни нацисти розстріляли близько 20 тисяч людей.

Також у березні внаслідок російського обстрілу Харкова помер 96-річний Борис Романченко. Він пережив німецькі концтабори, але згорів у своїй квартирі від дій російських загарбників.

Наприкінці липня 2022 року Мін'юст Росії захотів ліквідувати агентство "Сохнут", яке допомагає людям єврейського походження з репатріацією до Ізраїлю. Басманний суд Москви щоразу відкладає засідання з ліквідації агентства.