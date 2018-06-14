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Колишній гравець збірної України відвідав матч-відкриття Чемпіонату світу з футболу у Росії

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Андрій Воронін відвідав матч Чемпіонату світу з футболу у Росії
Андрій Воронін відвідав матч Чемпіонату світу з футболу у Росії

Колишній гравець збірної України та селекціонер у тренерському штабі Андрія Шевченка – Андрій Воронін – відвідав матч відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 року у Росії. У цьому матчі збірна Росії приймала збірну Саудівської Аравії.

Відповідне відео Андрій Воронін виклав у своєму Instagram Stories, додавши підпис "Мы ждали этого года".

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Варто зазначити, що українська влада просила громадян України утриматися від поїздок на Чемпіонат світу з футболу в Росії. Андрій Воронін ж є селекціонером збірної України з футболу.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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