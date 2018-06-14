Колишній гравець збірної України відвідав матч-відкриття Чемпіонату світу з футболу у Росії

Колишній гравець збірної України та селекціонер у тренерському штабі Андрія Шевченка – Андрій Воронін – відвідав матч відкриття Чемпіонату світу з футболу 2018 року у Росії. У цьому матчі збірна Росії приймала збірну Саудівської Аравії.

Відповідне відео Андрій Воронін виклав у своєму Instagram Stories, додавши підпис "Мы ждали этого года". Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця Варто зазначити, що українська влада просила громадян України утриматися від поїздок на Чемпіонат світу з футболу в Росії. Андрій Воронін ж є селекціонером збірної України з футболу.