Колишнього голову Держприкордонслужби Цигикала викрили на корупції

Ексочільнику ДПСУ Петру Цигикалу 28 жовтня оголосили повідомлення про підозру. За даним слідства, він змовився з забудовником і розпродав квартири, в яких мали жити сім'ї прикордонників.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про зловживання владою або службовим становищам. Про це повідомляють джерела 24 каналу.

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Замість квартир у центрі Львова – передмістя

Повідомлення про підозру від співробітників Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури отримали ще:

начальник першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ;

директор приватної компанії-забудовниці.

Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати для ДПСУ 66 квартир у центрі Львова, в які у майбутньому мали заселитися прикордонники та їхні сім'ї. Передача помешкання повинна була відбутися у першому півріччі 2019 року.

Замість цього ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова. За даними експертизи, їхня загальна вартість на 10,68 мільйона гривень менша за нерухомість у Львові.

Попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала квартири, мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям,

– мовиться у повідомленні.

Забудовник запропонував Цигикалу схему "заміни" і той погодився. У результаті приватна компанія-забудовниця незаконно отримала понад 10,6 мільйона гривень.

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Що відомо про Петра Цигикала

Підозрюваний родом з Сумської області. Він очолював ДПСУ впродовж липня 2017 – травня 2019 років. До того був директором Департаменту оперативної діяльності відомства. З посади голови ДПСУ Цигикала звільнив президент Володимир Зеленський.

Раніше журналісти встановили, що у 2016 році чиновник придбав BMW X5 вартістю 647 тисяч гривень. При тому, що річна зарплата Цигикала на той час склала 284 тисячі гривень. Тобто, щоб купити таку автівку службовцю довелося б витратити 3 свої річні зарплати.