Колишнього ведучого підсанкційних каналів Медведчука та Мураєва відправили під варту

Соломʼянський районний суд Києва відправив під варту колишнього ведучого підсанкційних каналів зрадників Віктора Медведчука та Євгена Мураєва.

Йдеться про Макса Назарова, справжнє ім'я якого Назар Діордіца. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що вирішив суд щодо Назарова

За даними ЗМІ, суд відправив під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень ексведучому підсанкційних телеканалів "Наш" і "NewsOne" Максу Назарову. Його звинувачують у поширенні російської пропаганди.

Зазначається, що прокурор під час засідання просив тримання під вартою, без визначення розміру застави. Своєю чергою захисник Сергій Руденко це заперечував та просив не задовольняти клопотання прокурора про тримання під вартою.

Адвокат Назарова наполягав на більш мʼякому запобіжному заході, наприклад, у вигляді особистого зобовʼязання або домашнього арешту. Захист каже, що під час проведення обшуку підозрюваний "жодним чином не перешкоджав слідчим діям".

Якщо ж підстави для обрання запобіжного заходу, то аж ніяк не тримання під вартою. А більш мʼякі підстави для більш мʼякого запобіжного заходу. Є особисте зобовʼязання. Є домашній арешт. Або застава. Але аж ніяк не тримання під вартою,

– вважає сторона захисту.

За їхніми словами, Назаров нібито добровільно надав всі віднайдені речі, які цікавили слідство – мобільний телефон, який, як кажуть адвокати, не містив систем паролів, тобто був вільний для огляду, комп'ютери й паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

"В протоколі зазначено, що ці речі добровільно надані, чим фактично підозрюваний підтвердив свою належну процесуальну поведінку", – аргументував адвокат. Сам Назаров заявив, що не відповідає за слово своїх гостей, в який брав інтервʼю до 2022 року на ютуб-каналі.

Нагадаємо, у суботу, 18 січня, стало відомо про обшуки у проросійського пропагандиста Макса Назарова. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Назаров продовжив тягати на свої ефіри в ютуб прокремлівських експертів і виправдовувати російську агресію.