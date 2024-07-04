У Києві ексголова осередку Червоного Хреста вкрала гуманітарну допомогу на мільйони гривень

Колишню голову Печерської райорганізації Червоного Хреста запідозрили в тому, що вона привласнила гуманітарну допомогу на суму майже 3,6 мільйона гривень.

Про інцидент стало відомо від працівників Київської міської організації Червоного Хреста. Вони самі звернулись до правоохоронних органів з відповідною інформацією.

Дивіться також Причетний син ректора ВНЗ: в Києві виявили нову схему уникнення від мобілізації

Що виявили під час обшуків екскерівниці

Працівники організації повідомили правоохоронцям про те, що зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички та шприци. Загалом, за даними слідства, сума вкраденої гуманітарки становить 3,6 мільйона гривень

До екскерівниці Червоного Хреста навідалися з обшуками. В її офісі та автомобілі виявили та вилучили гуманітарну допомогу на суму понад 1 мільйон гривень. Знайдене добро передали для зберігання до Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України.

Ще один "волонтер" організації продавав посвідчення

Також стало відомо, що ще один колишній волонтер цієї організації продав підробні посвідчення волонтерів організації іншим людям. Також він незаконно використовував символіку організації на власному автомобілі.

У колишнього волонтера під час обшуку вилучено, документи, які підтверджують незаконну видачу понад 300 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації Червоного Хреста, підроблені посвідчення волонтерів, а також амфетамін,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

В обох підозрюваних провели обшуки: фото Офісу Генпрокурора

Двом людям повідомили про підозри

Колишній голові Печерської районної організації Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України вже повідомили про підозру за фактом привласнення гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах – ч. 5 ст. 191 КК України.

Натомість чоловіку-"волонтеру" повідомили про підозру у шахрайстві, підробленні та збуті посвідчень волонтера, незаконному використанні символіки Червоного Хреста та незаконному зберіганні амфетаміну – ч. 2 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ст. 445, ч. 1 ст. 309 КК України.

Наразі прокурори розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.