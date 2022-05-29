"Колискова для справжніх українців": ЗСУ показали ліквідацію окупантів із їхньою технікою

Наші захисники показали нове майстерне знищення окупантів. Вони зазначили, що це саме таке "колискове відео", яке подобається кожному українцю.

Запис 28 травня оприлюднила окрема механізованої бригади імені короля Данила. На ньому можна побачити, як перестали воювати одразу кілька окупантів.

Цього ж дня Воїни ЗСУ знищили на Сході понад три десятки окупантів, техніки у ворога теж стало менше

Били росіян із великої відстані

Бійці записали все, що відбувалося на екрані протитанкового ракетного комплексу. Оскільки на панелі були українські слова, ймовірно, використовували "Стугна-П". Цей ПТРК нашого виробництва може бити навіть на кілька кілометрів.

На оприлюдненому відео, ймовірно так і було. Коли службовці ЗСУ побачили ворожу техніку, майже одразу відправили їй "подарунок". Після цього вони вже певний час корегували політ ракети.

Наші улюблені колискові відео для справжніх українців. Ніщо так не заспокоює перед сном, як мінус пару воріженьків,

– зазначили в повідомленні.

Після влучання справді було помітно, що шанси вижити в росіян були мізерними. Удар спричинив пожежу, а транспорт почав їхати в інший бік.

Знищення ворожої техніки бригадою імені короля Данила: дивіться відео

Яка зараз ситуація на фронті

У своєму зведенні за 28 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що досі найгарячішою точкою залишається Схід України. Російські війська продовжують намагатися вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. При цьому вони практично не припиняють обстріли та постійну ведуть наступальні дії. Основна мета російських військ – зробити оточення наших воїнів у Лисичанську та Сєвєродонецьку.

Тривають активні бої на кількох напрямах:

Лиманському;

Сєвєродонецькому;

Бахмутському;

Курахівському;

Авдіївському.

Трішки змінилася техніка ворога на Харківщині. Там росіяни вже навіть не намагаються йти в наступ, а лише думають про утримання зайнятих позицій. Вони роблять усе, щоб завадити просуванню ЗСУ.

Приблизно це ж відбувається на території Херсонської області. Там ворог зазнав втрат і був змушений почати відступ. Тепер окупанти обороняються на невигідних для них позиціях.

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