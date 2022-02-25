Колізей став синьо-жовтим – на честь України

Колізей підсвітили синьо-жовтими барвами ввечері 24 лютого. Раніше на такі акції пішли у Парижі та Берліні.

Прапор України освітлює символічний пам’ятник Риму. Це – жест солідарності з українським народом.

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Український стяг публікують в соцмережах

Також стяг України туристи та римляни публікують у соціальних мережах, щоб сказати "ні війні". Одним з першим наш прапор опублікував мер міста Роберто Гуальтьєрі.

Колізей пофарбований у жовто-блакитний колір на знак близькості до українського народу. Рим відданий миру,

– написав мер.

Також міський голова Риму пообіцяв провести смолоскипну процесію солідарності та разом сказати "Ні – війні!"

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