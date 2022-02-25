Колізей став синьо-жовтим – на честь України
25 лютого 2022 , 13:45Читать новость на русском
Джерело:Fresno 24
Колізей підсвітили синьо-жовтими барвами ввечері 24 лютого. Раніше на такі акції пішли у Парижі та Берліні.
Прапор України освітлює символічний пам’ятник Риму. Це – жест солідарності з українським народом.
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Український стяг публікують в соцмережах
Також стяг України туристи та римляни публікують у соціальних мережах, щоб сказати "ні війні". Одним з першим наш прапор опублікував мер міста Роберто Гуальтьєрі.
Колізей пофарбований у жовто-блакитний колір на знак близькості до українського народу. Рим відданий миру,
– написав мер.
Також міський голова Риму пообіцяв провести смолоскипну процесію солідарності та разом сказати "Ні – війні!"Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!