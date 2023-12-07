Коломойський хоче повернути громадянство: подав до суду на Зеленського

Бізнесмен Ігор Коломойський подав до суду на президента Володимира Зеленського, щоб визнати протиправним і скасувати указ про позбавлення його громадянства. Водночас у Верховному Суді вимагають пояснень, чому Коломойський зробив це через півтора року, якщо законодавство дає на це 6 місяців.

Якщо поважних причин не буде, суд відхилить позов. Про це йдеться в ухвалі за 1 грудня Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду.

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Заява від Коломойського про позов надійшла до суду 29 листопада. Зауважимо, що у реєстрі не вказано прізвищ фігурантів, проте дані держпорталу "Судова влада" вказують, що це позов Коломойського проти Зеленського.

Чому Коломойський подав позов так пізно

Ігор Коломойський пояснив це тим, що дізнався про позбавлення громадянства більш як через рік після указу президента – у вересні 2023 року, коли прочитав документ про зміну запобіжного заходу в межах кримінального провадження проти нього.

Колегія суддів вирішила, що такі доводи є недостатніми для того, щоб аргументувати причину невчасного звернення до суду.

Судді також зауважили, що указ про позбавлення Коломойського громадянства набув розголосу у ЗМІ майже одразу після його ухвалення, тому, на думку суду, позивач не міг не знати про такі обставини.

Увага. Колегія суддів вважає, що строк звернення до суду є об'єктивно пропущеним.

Зрештою Верховний Суд постановив позовну заяву Коломойського поки що залишити без руху. Бізнесмену дали 10 днів, щоб подати заяву про поновлення строку звернення до суду та довести поважність причин його пропуску.

Якщо Коломойський цього не зробить у відведений термін, суд поверне позовну заяву бізнесмену.

Що відомо про позбавлення громадянства Коломойського