Коломойський, Порошенко і навіть Зеленський: кого українці вважають олігархом

За даними соціологічного опитування, 9 політиків та бізнесменів більше половини українців вважають олігархами. У трійці "лідерів" – Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко.

Загалом у переліку тих, кого українці можуть вважати олігархами, є 13 осіб. "Переміг", за даними опитування, Ігор Коломойський. Його вважають олігархом 94,1% респондентів і лише 2% переконані, що це не так.

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Результати опитування

До "списку олігархів", за даними соціологічного опитування, потрапили і нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко та президент Володимир Зеленський. Водночас значна кількість респондентів їх олігархами не вважає.

Загалом перелік виглядає так:

Ігор Коломойський – 94,1%;

– 94,1%; Рінат Ахметов – 93,7%;

– 93,7%; Петро Порошенко – 89,3;

– 89,3; Віктор Пінчук – 81,7%;

– 81,7%; Дмитро Фірташ – 80,4%;

– 80,4%; Сергій Льовочкін – 63,4%;

– 63,4%; Юрій Бойко – 60,8% (водночас 20,6% так не вважають);

– 60,8% (водночас 20,6% так не вважають); Вадим Новінський – 58%;

– 58%; Володимир Зеленський – 55% (30,4 %так не вважають);

– 55% (30,4 %так не вважають); Костянтин Жеваго – 36,8%

– 36,8% Геннадій Боголюбов – 34,6%;

– 34,6%; Олександр Ярославський – 30,8;

– 30,8; Томаш Фіала – 21,4%;

Також українці відповіли на питання щодо закону про деолігархізацію. Справді дієвим його вважають 20,7% громадян.



Кого Українці вважають олігархами / Таблиця Центру Разумкова

До теми пропонуємо реакцію "переможців" опитування на закон про олігархів: дивіться відео

Дослідження проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.