Коломойський, Порошенко і навіть Зеленський: кого українці вважають олігархом
Джерело:Центр Разумкова
За даними соціологічного опитування, 9 політиків та бізнесменів більше половини українців вважають олігархами. У трійці "лідерів" – Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко.
Загалом у переліку тих, кого українці можуть вважати олігархами, є 13 осіб. "Переміг", за даними опитування, Ігор Коломойський. Його вважають олігархом 94,1% респондентів і лише 2% переконані, що це не так.
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Результати опитування
До "списку олігархів", за даними соціологічного опитування, потрапили і нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко та президент Володимир Зеленський. Водночас значна кількість респондентів їх олігархами не вважає.
Загалом перелік виглядає так:
- Ігор Коломойський – 94,1%;
- Рінат Ахметов – 93,7%;
- Петро Порошенко – 89,3;
- Віктор Пінчук – 81,7%;
- Дмитро Фірташ – 80,4%;
- Сергій Льовочкін – 63,4%;
- Юрій Бойко – 60,8% (водночас 20,6% так не вважають);
- Вадим Новінський – 58%;
- Володимир Зеленський – 55% (30,4 %так не вважають);
- Костянтин Жеваго – 36,8%
- Геннадій Боголюбов – 34,6%;
- Олександр Ярославський – 30,8;
- Томаш Фіала – 21,4%;
Також українці відповіли на питання щодо закону про деолігархізацію. Справді дієвим його вважають 20,7% громадян.
Кого Українці вважають олігархами / Таблиця Центру Разумкова
До теми пропонуємо реакцію "переможців" опитування на закон про олігархів: дивіться відео