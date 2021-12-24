Коломойський, Порошенко і навіть Зеленський: кого українці вважають олігархом

24 грудня 2021 , 17:50
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Джерело:

Центр Разумкова

За даними соціологічного опитування, 9 політиків та бізнесменів більше половини українців вважають олігархами. У трійці "лідерів" – Ігор Коломойський, Рінат Ахметов та Петро Порошенко.

Загалом у переліку тих, кого українці можуть вважати олігархами, є 13 осіб. "Переміг", за даними опитування, Ігор Коломойський. Його вважають олігархом 94,1% респондентів і лише 2% переконані, що це не так.

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Результати опитування

До "списку олігархів", за даними соціологічного опитування, потрапили і нардеп від ОПЗЖ Юрій Бойко та президент Володимир Зеленський. Водночас значна кількість респондентів їх олігархами не вважає.

Загалом перелік виглядає так:

  • Ігор Коломойський – 94,1%;
  • Рінат Ахметов – 93,7%;
  • Петро Порошенко – 89,3;
  • Віктор Пінчук – 81,7%;
  • Дмитро Фірташ – 80,4%;
  • Сергій Льовочкін – 63,4%;
  • Юрій Бойко – 60,8% (водночас 20,6% так не вважають);
  • Вадим Новінський – 58%;
  • Володимир Зеленський – 55% (30,4 %так не вважають);
  • Костянтин Жеваго – 36,8%
  • Геннадій Боголюбов – 34,6%;
  • Олександр Ярославський – 30,8;
  • Томаш Фіала – 21,4%;

Також українці відповіли на питання щодо закону про деолігархізацію. Справді дієвим його вважають 20,7% громадян.


Кого Українці вважають олігархами / Таблиця Центру Разумкова

Зверніть увагу! Дослідження проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2005 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

До теми пропонуємо реакцію "переможців" опитування на закон про олігархів: дивіться відео

 

Автор: Іван Магуряк