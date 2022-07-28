Коломойського логічно видати США, його справу там розглянуть швидко, – Лещенко

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко вважає, що бізнесмена Ігоря Коломойського краще віддати США, де його засудять до позбавлення волі, а гроші передадуть Україні.

Лещенко наголосив, що це виключно приватна точка зору, яка базується не на інсайдах, а на розумінні юридичних процесів в Україні та США. Радник зауважив, що Коломойський давно перебуває під слідством у США.

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Зокрема, Мін'юст США подав вже 3 цивільних позови про конфіскацію його майна в штатах Огайо, Кентуккі та Техас. Це відбувається в рамках розслідування ФБР – тож, і з "високим ступенем ймовірності йому готують або вже висунуто й кримінальне обвинувачення".

США може попросити Україну видати Коломойського

Лещенко також зауважив, що ця інформація не підлягає розголошенню до моменту, коли Америка отримає можливість дотягнутися до фігуранта. Запит на екстрадицію Коломойського може бути в будь-який момент направлений до України, – додав радник керівника ОП.

А оскільки Коломойський свого часу зробив вибір на користь громадянства Ізраїлю та громадянства Кіпру, то для того, щоб він зрештою постав перед правосуддям, "його логічно видати США".

Українські суди будуть набагато повільнішими за американські, особливо враховуючи корупційні зв'язки Коломойського, олігархічний вплив, агентуру всередині судової вертикалі, медіа-вплив,

– сказав Лещенко зауваживши, що це зайве під час війни.

"ПриватБанк" 19 листопада вручив своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову судовий позов. Також англійський суд зобов'язав колишніх власників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та компанії-відповідачі додатково сплатити банку 1 мільйон фунтів стерлінгів (понад 38,3 мільйона гривень).

До слова, що український паспорт бізнесмена Ігоря Коломойського значиться як недійсний у реєстрі Державної міграційної служби. Офіційно влада не коментує позбавлення бізнесмена громадянства. Однак, попередньо радник голови ОП Сергій Лещенко підтвердив 24 каналу, що Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Вадима Рабіновича й інших.

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