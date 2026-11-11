Коломойському через суд намагаються заборонити відвідувати власні засідання

У четвер, 12 листопада, відбудеться судове засідання щодо Ігоря Коломойського. На ньому, ймовірно, заборонять доправляти олігарха до зали суду на розгляд справ.

Про це повідомили його адвокати.

Що відомо про імовірну заборону Коломойському відвідувати суд?

Попри вимоги КПК України, що повідомлення про засідання має відбуватися щонайменше за 3 дні до самого засідання, про це засідання сторону захисту було повідомлено за один день.

"У звʼязку із цим, імовірно, судове засідання стосуватиметься застосування до Коломойського заходів безпеки з метою припинення його конвоювання в судові засідання та медичний заклад для отримання медичної допомоги", – зазначають адвокати.

Згадане засідання відбудеться у Шевченківському районному суді Києва за адресою: вулиця Дегтярівська, 31А.

Склад суду: Хардіна О.П. (головуючий), Міхєєва І.М., Мєлєшак О.В.

Дата і час: 12.11.2026 о 12:15

Предмет: судовий розгляд обвинувального акта відносно Коломойського І.В. у кримінальному провадженні № 1202400000002733 від 17.12.2024 року.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року суд подовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Ігоря Коломойського. Таким чином, бізнесмен залишатиметься під вартою до 6 лютого 2026 року.