Вивів пів мільярда за кордон: Коломойському вручили підозру

Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру одразу за кількома статтями. Його підозрюють у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Про це повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах. До його помешкання 2 вересня прийшли представники СБУ, Офісу генпрокурора та Бюро економічної безпеки.

Дивіться також Київський бізнесмен перерахував до бюджету Росії понад 50 мільйонів рублів, – СБУ

У чому підозрюють Коломойського

Як повідомляють джерела, одіозному олігарху підозру вручили одразу за кількома статтями Кримінального кодексу:

стаття 190 "Шахрайство";

стаття 209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

За даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень. А надалі незаконні грошові кошти легалізував,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що протягом 2013 – 2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Олігарху вручили підозру / Фото, надані 24 Каналу у спецслужбах

Як Коломойському вручали підозру: дивіться відео

До слова, санкції цих статтей передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У червні СБУ викрила бізнес-партнера Коломойського Михайла Кіпермана на крадіжці у розмірі 600 мільйонів гривень з "Укртатнафти".

Це було зроблено у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Так, 24 лютого 2022 року ПАТ "Укртатнафта" перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 мільйонів гривень. Вони передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тисяч тонн сирої нафти.

Аби втілити таку "схему", Кіперман створив "договір-клон", у якому змінив реквізити отримувача платежу. У такий спосіб організатори "схеми" перевели гроші на підконтрольну компанію, замість того, щоб розрахуватись з реальним постачальником нафти.