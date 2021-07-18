Коломойському вже немає куди тікати, – Лещенко

У ЗМІ повідомили, що проти олігарха Ігоря Коломойського відкрили кримінальне провадження в Ізраїлі. Це означає, що тепер він не має куди втікати.

Таку думку висловив журналіст Сергій Лещенко у своєму блозі "Чесна політика" на 24 каналі. Він зауважив, що в олігарха тепер справді великі проблеми.

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"У разі, якщо Коломойський відвідає Ізраїль, при перетині кордону його допитають у кримінальній справі", – запевнив Лещенко.

Він наголосив, що про цю аферу Коломойського та його друзів з вугіллям поінформоване і Національне антикорупційне бюро, яке розслідує справу "Приватбанку".

"Сам Коломойський донедавна міг безпечно літати хіба що до Ізраїля, адже ця країна не видає своїх громадян, а в колекції паспортів Коломойського є якраз документ громадянина Ізраїля. Однак тепер, схоже, ця країна також закрита для Коломойського", – зазначив Лещенко.

Усе це означає, що токсичність Коломойського зростає, а кільце навколо нього звужується. І тікати йому буде нікуди. Це означає, що час провести його остаточну деолігархізацію в Україні,

– підсумував журналіст.

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