Колона росіян намагалася прорватися з Балаклеї в бік Дніпра: усіх знищено

Окупанти намагалися просунутися у сторону Дніпропетровщини зі сторони Балаклеї. Однак Збройні сили України їх зупинили.

Знищили ворога сили зведеного підрозділу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Фото та деталей наразі немає.

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"Під час зухвалої операції техніку та живу силу противника знищили. Так буде з кожним. Жодної пощади", – мовиться в повідомленні.

Повний текст публікації:

Сьогодні (5 лютого – 24 канал) сили зведеного підрозділу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зупинили колони ворога, які намагалася відвинутися у бік Дніпропетровщини зі сторони Балаклеї.

В ході зухвалої операці техніку та живу силу противника знищили! І так буде з кожним! Жодної пощади! Подробиці та фото згодом. Вірте в ЗСУ! Слава ДШВ!

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