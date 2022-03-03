Колона ворожої техніки вирушила в напрямку АЕС, – мер Енергодара

У місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, прорвалися російські окупанти. Просто зараз їхня колона рухається в напрямку АЕС.

За словами міського голови Дмитра Орлова, в Енергодарі чути гучні постріли, які лунають саме з боку АЕС. Нагадаємо, що розташована в місті Запорізька атомна електростанція є найбільшою в Європі.

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Упродовж кількох днів енергодарці захищалися, блокуючи в'їзд ворожої колони. Однак 3 березня російські танки таки прорвалися у місто. Окрім рашистської бронетехніки, у місто зайшли ворожі ДРГ. Загарбники почали обстрілювати Енергодар, а тепер, судячи з усього, націлилися на АЕС.

Рашисти рухаються в напрямку АЕС, у місті лунають постріли: відео

Водночас в Міненерго раніше запевняли, що Запорізька АЕС надійно охороняється, тому трагічний сценарій – неможливий. Там кажуть, що ворог хоче захопити станцію, щоб похитнути українську енергосистему.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також наголошували, що Росія не вдарить по ядерних об'єктах України.

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