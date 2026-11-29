У російській колонії в Мурманську помер 56-річний кримський політв'язень Джеббар Бекіров. Окупанти незаконно засудили його до 17 років ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями.

Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв сповістив про трагедію у фейсбуці, не назвавши безпосередньої причини смерті кримчанина. Він наголосив, що це вже четвертий політв'язень із Криму, який загинув у російській неволі.

Сфабрикована справа та вирок

Джеббара Бекірова російські силовики заарештували 17 серпня 2021 року після чергової хвилі обшуків в окупованому Криму.

Згодом, 31 травня 2023 року, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 17 років колонії суворого режиму з відбуванням перших чотирьох років у тюрмі.

Окупанти звинуватили чоловіка в організації діяльності "Хізб ут-Тахрір". У Росії цю ісламську партію визнали терористичною ще у 2003 році, закидаючи її прихильникам антиконституційну діяльність та спроби створити так званий всесвітній халіфат.

Після окупації Криму у 2014 році російська влада поширила дію свого законодавства на захоплений півострів, використовуючи подібні звинувачення як інструмент придушення незгодних.

Росія систематично переслідує кримських татар в окупованому Криму. Арешти після обшуків, сфабриковані звинувачення, багаторічні вироки, етапування за тисячі кілометрів, ізоляція від родин – це складові репресивної політики, спрямованої на залякування нашого народу та придушення його спротиву,

– підкреслив Барієв.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український військовополонений Руслан Романов помер у російському ув'язненні під час судового процесу. Окупанти судили захисника одразу за трьома терористичними статтями.