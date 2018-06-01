Кольорова туш знову у моді: як зробити трендовий літній макіяж
Кольорова туш для вій знову на піку популярності. Яскраві вії, які замінили звичні чорні чи коричневі, можна було побачити на моделях на останніх показах чи модних зйомках.
За словами експертів, не варто боятися експериментів у макіяжі – оберіть туш улюбленого кольору і профарбуйте не тільки верхні, а й нижні вії.
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Дивіться відео, як зробити макіяж з кольоровою тушшю:
Дивіться відео, як зробити макіяж з кольоровою тушшю:
Дивіться відео, як зробити макіяж з кольоровою тушшю:
Джерело: 24 Канал
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