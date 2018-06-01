Кольорова туш знову у моді: як зробити трендовий літній макіяж

Як зробити макіяж у з кольоровою тушшю / Колаж: 24 Канал

Кольорова туш для вій знову на піку популярності. Яскраві вії, які замінили звичні чорні чи коричневі, можна було побачити на моделях на останніх показах чи модних зйомках.