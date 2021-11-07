У Колумбії затримали підозрюваного в замаху на президента

Колумбійським спецслужбам вдалося затримати чоловіка, якого підозрюю у нападі на президента країни Івана Дуке. Раніше гелікоптер політика обстріляли зловмисники.

Позивний затриманого – "Ауреліо". Він був членом Революційних збройних сил Колумбії (FARC). Відповідну заяву зробив міністр оборони країни Дієго Молано.

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За словами колумбійського урядовця, серед колишніх членів FARC є ті, хто хоче збільшити свій вплив у регіоні. Втім, як запевнив Молано, влада таких "розжене та поверне спокій та безпеку".

Що таке FARC: основне

Джерело: "Вікіпедія"

Революційні збройні сили Колумбії або ж FARC– це ліва організація, яка після розпуску в 2016 році перетворилася у визнану опозиційну партію. Вона має назву "Спільна революційна альтернативна сила".

яка після розпуску в 2016 році перетворилася у Вона має назву "Спільна революційна альтернативна сила". США, Канада, країни Європейської співдружності та більшість латиноамериканських країн вважають FARC терористичною організацією. Натомість Куба і Венесуела наполягають на тому, що це – партизанська сила.

Натомість Куба і Венесуела наполягають на тому, що це – У серпні 2019 року один із лідерів FARC в оточенні людей у ​​камуфляжі записав відео, в якому заявив про відновлення збройної боротьби проти влади. Втім, більшість соратників його не підтримали.

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