"Нам збрехали і погрожували в'язницею": історії полонених колумбійців, що воювали на боці Росії

В Росії через брак бажаючих воювати у війні проти України змушені брати до лав окупаційної армії іноземців. Проте рекрутери зазвичай не розповідають найманцям перед тим, як відправляють до Росії, що насправді на них чекає.

Серед тих іноземців, яких вербують на війну в Україні, є колумбійці. У червні 2026 року група найманців з Колумбії, які воювали за окупантів, здалася в полон українським військовим. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, як іноземні найманці потрапляють у пастки, коли погоджуються служити в російській армії.

Рекрутери двічі обкрадають

Колумбійців, що воювали на боці Росії, взяли у полон на Куп'янському напрямку військові 33 ОМБр за безпосередньої участі одного з командирів підрозділів і за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Найманці, які потрапили у полон, відверто розповіли, як обманом їх заманили у Росію. Рекрутери у Колумбії обіцяли їм не військову службу, а тилову. Мовляв, вони будуть або охороняти якісь об'єкти, або будувати укріплення. Натомість за місяць-півтора, як розповіли полонені, вони опинилися на передовій у "м'ясних штурмах".

Дехто з них зрозумів, що перебуває вже не в Росії, а в Україні, тільки коли їх завели на позиції. Хтось усвідомив це трохи раніше – на тренувальних таборах. Але вони вже не могли повернутися назад, адже окупанти погрожували їм в'язницею. Зрештою, більшість іноземців помирала в перших-других боях,

– наголосила Анна Черненко.

Також поширений ще один обман найманців – фінансовий. У Колумбії дуже багато реклами, і прямої, і завуальованої, про службу в Росії. Майбутнім рекрутам обіцяють до 3 мільйонів рублів, і це доволі велика сума у колумбійських песо для пересічного громадянина.

Полонений з Колумбії Леонель сказав, що у них було по дві банківські картки на один рахунок. По одній картці з пін-кодом у кожного забрав рекрутер. Сказав, що звідти знімуть гроші – 300 тисяч рублів, бо він оплатив поїздку з Колумбії до Москви.

Мені прийшов мільйон рублів. Я за допомогою рекрутера відправив частину грошей сім'ї. Із мільйона в мене лишилося 700 тисяч рублів. Я втратив 5%, бо мені сказали, що я мушу рублі поміняти на долари, а потім долари на колумбійські песо. Моїй сім'ї надійшло 26 мільйонів колумбійських песо. Якщо порівнювати ці 8 тисяч доларів із мільйонами рублів, то це небагато, бо половину я втратив. Рекрутери двічі нас обкрадають,

– зазначив Леонель.

Проте серед тих, хто встигає відправити хоча б якусь суму своїм сім'ям у Колумбію, – одиниці. До того ж, рекрутери беруть собі дублюючі банківські картки до рахунку іноземців і забирають звідти відсотки. А після загибелі чи зникнення військового ніхто не знає, що відбувається з цими картками.

Колумбієць Дієго повідомив, що перебував у складній ситуації, з якої він хотів вирватися. Тому й погодився їхати в Росію.

"Вони пропонують таку кількість грошей, що починаєш вірити, що житимеш краще. За це практично треба віддати життя. Ми стали "гарматним м'ясом". Вони дають гроші, якими ти не зможеш скористатися. Я зумів надіслати гроші в Колумбію, а мій напарник, який загинув від дрона, нічого не послав. Його сім'я навіть не знає, що він загинув", – пояснив Дієго.

Здався в полон через брата

Колумбійці через обман і жахливі умови були змушені здаватися в полон. Дієго, вважає, що те, як він потрапив до українських військових, – це найкраще, що могло з ним статися.

Мене взяв у полон український солдат Іван. Я йому за це вдячний. Він відвів мене в окоп, забинтував, дав мені їжу, воду, цигарку. Мені дозволили надіслати повідомлення батькам – я мав з собою телефон. Я попросив дозволу повідомити, що я в нормі, записавши аудіоповідомлення батьку. Я попросив, щоб він передав повідомлення брату. Я дав йому пораду, що найкраще, що може бути з ним, – це здатися,

– сказав він.

Річ у тім, що старший брат Дієго – Леонель – також воював на боці росіян. Батько передав йому слова Дієго здатися у полон. Леонель отримав повідомлення, і коли за кілька днів його відправили захоплювати крайню українську позицію, він вмовив ще чотирьох співвітчизників здатися в полон.

Замість білих прапорів вони підняли білі аркуші з блокнота, написавши на них "Колумбія", і український дрон супроводжував їх, поки вони йшли до українських позицій.

Я здався в полон перш за все тому, що дізнався, що мій брат у нормі, і через брехню росіян. З цим треба було покінчити. Я там бачив багато не тільки колумбійців, а й людей із інших країн. І я зрозумів, що все це брехня. Я сказав чотирьом хлопцям з Колумбії, з якими був разом, що брату в полоні зберегли життя, тому краще буде нам усім здатися у мирний спосіб,

– підкреслив Ліонель.

Також один з полонених, Густав, розповів, що окупанти відправляють на "нуль" саме колумбійців. Коли вони усвідомили, що перебувають попереду всіх, то скористалися тим, що поруч не було росіян, і здалися в полон.

Найманці з Колумбії, що служили в російському війську, здалися в полон: дивіться відео

Анна Черненко зазначила, що полонені колумбійці погодилися на інтерв'ю, адже хотіли розповісти про те, що іноземці, які наймаються у російську армію, можуть потрапити у пастку.

Крім того, полонені назвали кілька прізвищ своїх загиблих співвітчизників. Вони підозрюють, що сім'ям у Колумбії ніхто не повідомив про те, що тих людей немає в живих. Тому це ще один мотив полонених колумбійців дати інтерв'ю – розповісти про своїх загиблих, щоб про них врешті дізналися в Колумбії.

Більше про долю колумбійців, які були найманцями російської армії і вирішили здатися в український полон, ви можете дізнатися із матеріалу на сайті 24 Каналу.